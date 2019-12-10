«طيران الإمارات للآداب» 2020 يثري برنامج الأطفال المعرفي

المصدر: دبي- البيان

يثري مهرجان طيران الإمارات للآداب، عبر دورته الجديدة 2020، معارف وثقافة الأطفال، عبر فعالية ترفيهية تحمل صبغة تعليمية وفكرية أضيفت لبرنامجهم الخاص، النجم السوبر، وهي الفأر «جيرونيمو ستيلتون».

وفي جعبة برامج الأطفال لدورة 2020 الكثير من البهجة والمتعة والمرح والحركة والحماس، وهناك تحديداً في جلسة «جيرونيمو ستيلتون»، الفأر، عاشق الجبن، الذي يحظى بشعبية كبيرة، الكثير من المفاجآت التي تنتظرهم، مقابل 39 درهماً فقط.

وقالت أحلام البلوكي، مديرة المهرجان، إننا حريصون على توفير المتعة والمرح للأطفال من جميع الأعمار، في جلساتنا وفعالياتنا وعبر صفحات الكتّاب. وجلسة «جيرونيمو ستيلتون» بالتأكيد ستساهم كغيرها من جلسات برامج الأطفال في إسعاد أطفالنا.

يذكر أنه ينظم المهرجان في الفترة من 4-9 فبراير 2020 في انتركونتيننتال، دبي فستيفال سيتي، وبالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة التي تُعنى بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة. ويستضيف أكثر من 150 مؤلفاً ومفكراً، ومبدعاً، ومتحدثاً.