ماهر زين يحيي الأمسية الختامية لمنشد الشارقة 12

المصدر: الشارقة - البيان

يحيي الفنان العالمي ماهر زين الحفل الختامي لبرنامج منشد الشارقة 12، في حلقته التي تبث يوم الجمعة 13 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، على خشبة مسرح المجاز بالشارقة.

وسيكون جمهور الفنّ الإنشادي على موعد مع المشاركين الستة المتأهلين إلى نهائيات البرنامج: السوري محمد حسن، والمصري محمد طارق، والجزائري نضال عيمن، والمغربي إبراهيم إنهض، والفلسطيني عبد المجيد عريقات، والعراقي أركان القيسي.

ويعد ماهر زين أحد أبرز الفنانين في إنتاج الأناشيد الهادفة، وأصدر خلال مسيرته الفنية ثلاثة ألبومات، الأول حمل عنوان «الحمدلله» (2009)، والثاني «سامحني» (2012)، أما ألبومه الثالث، «واحد» (2016) فصدر بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والتركية.