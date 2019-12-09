محمد عبده يطرب جمهور المجمع الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

استضاف مسرح المجمَّع الثقافي مساء أول من أمس، حفلاً غنائياً متميزاً، أحياه «فنان العرب» محمد عبده، وشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، نظراً لما يحظى به محمد عبده من شعبية وجماهيرية، وتغنى فنان العرب بباقة من أشهر وأجمل أغنياته التي نشرت البهجة وأطربت الحضور.

وبــدأ فنان العرب عملــه فــي الموســيقى بدايــة الســتينات فــي ســن مبكــرة، وكانــت انطلاقتــه الأولــى عــام 1968 والتــي حــازت شــعبية كبيــرة.

ومنــذ ذلــك الحيــن، ظهرت له بصمة خاصة ودور محــوري فــي تقديــم الموســيقى الخليجيــة للجمهــور العربــي ونقــل الــذوق الإقليمــي وتعزيــز صلــة الموســيقى بالقــرن الحــادي والعشــرين.

واليــوم تحتفــي حشــود المعجبيــن بالفنــان محمــد عبــده لحفاظــه علــى المــوروث وظهــوره الدائــم فــي العــروض والمهرجانــات الرئيسة في أنحاء الشرق الأوسط.