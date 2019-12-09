مهرجان الظفرة ينطلق اليوم بمشاركة خليجية ومحلية واسعة

المصدر: الظفرة - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق صباح اليوم، فعاليات الدورة الـ‏‏13‏‏ من مهرجان الظفرة الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وتستمر حتى 25 ديسمبر الجاري بمشاركة خليجية ومحلية واسعة.

يضم المهرجان العديد من الفعاليات التراثية، ومنها : مزاينة الإبل التي تنطلق صباحاً وبشكل يومي ومسابقة المحالب ومسابقة الصيد بالصقور ومزاينة الصقور وسباق السلوقي العربي التراثي ومزاينة السلوقي وثلاثة سباقات للخيول العربية الأصيلة ومسابقة الرماية ومزاينة غنم النعيم ومزاينة التمور وتغليفها ومسابقة اللبن الحامض إضافة إلى 16 مسابقة تراثية في سوق الظفرة التراثي و8 ورش للأطفال في قرية الطفل وعشرات الجوائز اليومية لزوار المهرجان ضمن فعاليات المسرح الرئيس المتنوعة.

ويحوي السوق التراثي الذي يفتتح أبوابه من الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة مساء أكثر من 200 محل متنوع تعرض العديد من المنتجات التراثية المحلية والخليجية وتلبي جميع احتياجات الزوار ومطاعم شعبية ومطاعم مأكولات سريعة وساحات ومجالس شعبية تراثية إلى جانب ركن خاص يجمع مجموعة من الشباب المحليين والخليجيين العاشقين للموروث الشعبي علاوة على أجنحة الجهات المشاركة والراعية والداعمة.