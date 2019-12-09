مبدعاً في ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي

المصدر: القاهرة - مها سمير

تحت عنوان «الشعر وثقافة العصر.. دورة إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب»، ينعقد ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي بمقر المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة في الفترة من 13 حتى 16 يناير المقبل، بمقر المجلس بالقاهرة، وذلك بمشاركة عدد كبير من الباحثين والشعراء والنقاد من مصر ومعظم الدول العربية.

تتناول فعاليات الملتقى أربعة محاور رئيسة وأولها: الشعر وثقافة العصر، ويتضمن المحاور الفرعية الآتية: القراءة الثقافية للشعر، الشعر والفنون، الشعر واللغة والهوية المعاصرة، مستويات التناص والاستدعاء في الشعر العربي.

وأما المحور الثاني «الشعر وتحولات الواقع العربي» فيتضمن المحاور الفرعية الآتية: ركائز الشعرية العربية، الشعر والسلطة، الشعر والنسوية، وتحولات الشكل الشعري، فيما يتضمن المحور الثالث: الشعر والتكنولوجيا، المحاور الفرعية الآتية: النشر الإلكتروني.. الشعر من الشفاهية إلى الرقمية، الشعر والدراما، الشعر والترجمة

ويتضمن المحور الرابع «الشعر والنقد» المحاور الفرعية الآتية: الشعر ومستويات التلقي، تحولات الصورة الشعرية، شعرية الجسد في القصيدة الحديثة، الشعر والتأويل.

ويشارك في فعاليات الملتقى أكثر من 70 شاعراً وناقداً وباحثاً من مصر و15 دولة عربية، هذا وتختتم فعاليات الملتقى بالإعلان عن اسم الفائز بجائزة القاهرة للإبداع الشعري في دورتها الخامسة.