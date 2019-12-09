«الإمارات للهوايات والمقتنيات» في ندوة الثقافة اليوم

المصدر: دبي - البيان

تحتضن ندوة الثقافة والعلوم، اليوم، الدورة الثانية من معرض «الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة»، الذي يعد فرصة لهواة التذكارات القديمة للاطلاع على نماذج مختلفة من تلك المقتنيات الغريبة والنادرة والتي تعكس تجارب وتاريخ أصحابها.

ويضم المعرض في هذه الدورة مقتنيات نادرة من (جوازات سفر الإمارات - عملات الإمارات الورقية - عملات برايل للمكفوفين - خناجر الإمارات - ساعات الحائط - ساعات الجيب والمكتب - ملاعق فضية - حلي ومجوهرات - طوابع الإمارات - مغلفات بريدية - بطاقات بوست كارت الكتب والمكتبات - آلات التصوير - الهواتف القديمة - ميداليات تذكارية - مجسمات المدن - ورق اللعب - زجاجات المياه الغازية - كشتبانات - ألعاب كيندر). ويستمر المعرض حتى 19 ديسمبر الجاري.