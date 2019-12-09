500 زائر ومشارك في سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي، الذي يقام على مدار يومين في مركز المؤتمرات بفندق «جميرا بيتش» بدبي.

ويعد سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي حدثاً رائداً في مجال المحتوى الترفيهي والإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يقدّم منصة فريدة على المستوى المحلي والعالمي تجمع بين مختلف الجهات العاملة في صناعة المحتوى، وذلك في إمارة دبي، التي تم اختيارها أخيراً عاصمة للإعلام العربي لعام 2020.

ومن المتوقع أن يستقطب سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي 500 زائر ومشارك من مختلف أرجاء العالم، كما سيستضيف 20 متحدثاً بارزاً من المنطقة والخارج ممن سيقدمون آراءهم حول آخر التطورات والمستجدات في المجال.

هذا وتشمل أجندة سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي العديد من الموضوعات الرئيسية في مجال صناعة المحتوى، ومن ضمنها جلسة بعنوان «اختصاصيو تدفق المحتوى المباشر والمحتوى المحلي»، والتي يناقش فيها الخبراء أفكارهم حول مواضيع مختلفة، في حين تناقش جلسة أخرى «نظام ادفع وشاهد وسوق الفيديو عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وقال فلاد بوروفينا، مدير مشروع والمبيعات في سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي: «مع زيادة بنسبة 50% في عدد الشركات العارضة، يعد هذا الحدث واحداً من أهم الفعاليات الرائدة في صناعة المحتوى للمهتمين في الأسواق القائمة على الأعمال وذات التكلفة المعقولة في منطقة الشرق الأوسط».

ومن المتوقع أن يستقطب سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي أكثر من 60 علامة تجارية من الإعلام والترفيه وصناعة المحتوى من أكثر من 30 دولة حول العالم.