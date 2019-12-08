اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يضم 41 عضواً جديداً

المصدر: الشارقة - البيان

وافق مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على قرار لجنة العضوية القاضي بمنح العضوية لواحد وأربعين من الكتاب والأدباء الإماراتيين والعرب المقيمين في الإمارات.

وقد انضم إلى أسرة الاتحاد بصفة عضو عامل.كل من الكتاب والأدباء إبراهيم حمد الهنائي، أحمد صالح البريكي، آمنة عبيد الخياط، أميرة علي الفلاسي، جابر عبد الحسين النعيمي، جاسم محمد الخزرجي، حصة أحمد الفلاحي، حصة ناصر الجارودي، خولة علي السويدي رحاب يحيى الكيلاني، سارة فاروق محمد، سرور خليفة الكعبي، شيخة علي الكويتي، عادل عبد الله سالم، عائشة إبراهيم سلطان، د.عائشة جمعة الشامسي، عائشة سالم النقبي، عائشة علي البيرق، عبيد سالم الكعبي، كلثم محمد الفلاسي، مريم سلطان المزروعي، مريم عبد الكريم الفارسي، منال علي النقبي، منى صالح النوفلي، نجيبة محمد الرفاعي، نريمان عبد الكريم الزرعوني، نورة حسن الحوسني.

كما انضم إلى أسرة الاتحاد بصفة عضو منتسب كل من أمل علي، بشرى محمد، دورس سمعان، شيراز عمر، طريف يحيى، عماد إبراهيم، لارا نجيب، محمد أمين، محمد محمد بشار، محمود عبد القادر، نور عرب، نورة عبد الله، نيروز محمد، ياسمين محمد.