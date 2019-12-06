أطول 11 رواية أدبية عالمية

المصدر: إعداد - رشا عبد المنعم

نال العديد من الروايات الطويلة الشهرة والانتشار، على الرغم من مرور أكثر من 150 عاماً على عرضها، وحجزت مقعدها الوثير ضمن أفضل النصوص الأدبية، والتي ترجمت إلى العديد من اللغات وتم تنفيذها سينمائياً في أكثر من نسخة وأكثر من بلد.

الثلاثية

ألفها الأديب المصري نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل للأدب.

الثلاثية تعتبر أفضل رواية عربية في تاريخ الأدب العربي حسب اتحاد كُتاب العرب.

تتكون الثلاثية من القصص: بين القصرين (1956)، قصر الشوق (1957)، السكرية (1957)، ومجموع صفحاتها 1548 صفحة.

توكو غاوا إياسو

للكاتب الياباني سوهاشي ياماوكا تم نشرها بين عامي 1950 حتى 1967 وكانت تنشر بصورة سلسلة في إحدى الجرائد اليومية في اليابان، وبعد الانتهاء من نشرها تم جمع الرواية في 40 مجلداً.

كورش الكبير

ظهرت في فرنسا في القرن السابع عشر لصاحبيها مادلين وجورج دسكوديري، وتم نشر الرواية الضخمة في 10 مجلدات ضمت أكثر من مليوني كلمة وهي من الروايات التي شغلت المجتمع الباريسي.

رجال النوايا الحسنة

من تأليف الكاتب والمسرحي الفرنسي هنري لويس فاريغوا، تعتبر من أطول الروايات في تاريخ الأدب الفرنسي نشرت عام 1932 وتتألف من 27 جزءاً، كما تحتوي على 779 فصلاً.

البحث عن الزمن المفقود

وهي للأديب الفرنسي مارسيل بروست، تم نشرها بين عامي 1913 و1927، وذلك في 7 مجلدات يبلغ مجموع صفحاتها 3200 صفحة، وكلماتها حوالي مليونين ونصف المليون كلمة.

طلس مستهجن

أكثر الكتب مبيعاً على مر العصور، للكاتبة الأمريكية الروسية الأصل آين راند والتي توفيت عام 1928، تم نشرها باللغة الإنجليزية للمرة الأولى في الولايات المتحدة عام 1957 في 1168 صفحة.

أغنية الجليد والنار

من تأليف الكاتب جورج ر. ر. مارتن، وتحكي قصة 7 عائلات عريقة تتصارع على حكم ممالك وتقع الأجزاء الخمسة التي صدرت حتى الآن في أكثر من 5000 صفحة، وباعت أكثر من 70 مليون نسخة في أكثر من 40 لغة.

هاري بوتر

وهي رواية من كتابة الروائية ج. ك. رولينج، وهي معروفة للجميع تقريباً ظهر أول أجزائها سنة 1997 وتحتوي السلسلة بأكملها على 199 فصلاً، بإجمالي 4224 صفحة ونحو 1090.739 كلمة.

الحرب والسلام

بعد مرور 150 سنة على نشر رواية «الحرب والسلام» للكاتب الروسي ليو فهي الرواية بصفحاتها الـ1267 التي تتناول ثيمات الولادة والموت والحب والحرب والسلام من خلال 500 شخصية.

ملك الخواتم

وهي رواية من تأليف ج. ر. ر. تولكين وتم نشرها لأول مرة في العامين 1954–1955، وكان ذلك في ثلاثة مجلدات بلغ عدد صفحاتها في النسخة الإنجليزية حوالي 1545 صفحة، وحققت منذ ظهورها أعلى مبيعات وصلت الـ 150 مليون نسخة حول العالم.

ذهب مع الريح

من تأليف الكاتبة الأمريكية مارغريت ميتشل، صدرت عام 1936 بلغ عدد صفحاتها في النسخة الإنجليزية حوالي 1037 صفحة، وهي الرواية الوحيدة للكاتبة، التي بدأت كتابتها بعد أن أصيبت بمرض أجبرها على المكوث في البيت فترات طويلة.