طوباك من وطن

المصدر: كلمات: أ. د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

قصيدة مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

قصةُ الاتحاد هي قصة الوطن، ومَنْ أراد أن يتذوّق أسرارَ هذه اللحظة التاريخية الفاصلة في مسيرة الدولة، فليقرأ ما كتبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في سيرته الباهرة «قصتي»، حيث رصد بقلمه المُشرق الرصين ملامحَ العزيمة والإصرار لدى رجال هذا الوطن، وفي طليعتهم الشيخان الرائدان البانيان المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، اللذان نهضا بهذا العبء الثقيل في ظروف قاسية، وذلّلا جميع العقبات، وقدّما للأجيال أعظم درس مستفادٍ من هذا الحدث الأكبر في تاريخ الوطن: درس نكران الذات في سبيل رفعة الوطن.