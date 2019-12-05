«الفجيرة الثالث للمباني التاريخية وطرق الترميم» ينطلق 11 ديسمبر

المصدر: الفجيرة - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تنطلق على مدار يومين، فعاليات مؤتمر الفجيرة الثالث للمباني التاريخية وطرق الترميم، في 11 ديسمبر الجاري، وذلك بفندق «بلو دايموند» في الفجيرة.

أعلن عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، بمقر هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، بحضور الدكتور أحمد خليفة الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسعيد السماحي مديرها العام. وأوضح الشامسي بالمؤتمر أهمية مثل هذه المؤتمرات التي تجمع الجهات الحكومية والمهتمين والمختصين في التراث والآثار تحت سقف واحد لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والبحث عن حلول للتحديات المختلفة بمجال الحفاظ على القلاع والحصون والمباني التاريخية.