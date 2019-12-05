الظنحاني شخصية العام في «مراكش لتبادل الثقافات»

المصدر: مراكش - البيان

توّج الأديب الإماراتي خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بلقب «شخصية العام الإنسانية»، التي تمنحها جمعية مولاي الشريف للثقافة والتراث والتنمية المغربية، على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مراكش الدولي لتبادل الثقافات، الذي أقيم أخيراً.

وقام الرئيس العام لجمعية مولاي الشريف المدير العام للمهرجان محمد العلوي بتكريم الظنحاني بالوسام الشرفي للشخصية الإنسانية، وسط حضور كبير من مختلف دول العالم، تقديراً لجهوده البارزة في العمل الإنساني ونشر روح التسامح والعدالة والسلام في العالم.

وأعرب الظنحاني عن سعادته وفخره بالإنجاز الذي أهداه إلى دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني الـ48.