المترجم صالح علماني في ذمة الله

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي صباح اليوم الثلاثاء المترجم الفلسطيني صالح علماني في إسبانيا، عن عمر ناهز 70 عاماً.

وجاء في منشور على صفحة جهاد بزلميط ، زوج ابنة الراحل "يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضيه مرضيه وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ببالغ الحزن والأسى تلقينا صباح اليوم وفاة عمي والد زوجتي المترجم والاديب الكبير الأستاذ صالح علماني في اسبانيا سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته."

اشتهر المترجم الفلسطيني صالح علماني بترجماته عن الإسبانية حيث أمضى أكثر من ربع قرن في تعريف القراء العرب بالأدب اللاتيني، حيث ترجم روايات لكتابٌ عالميين مثل غابرييل غارسيا ماركيز و إيزابيل الليندي.