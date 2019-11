«دبي EnSEmble» تتألق مُجدداً في الحفل الموسيقي السنوي

المصدر: دبي - البيان

نجحت فرقة دبي EnSEmble بالجامعة الكندية - دبي، أول فرقة موسيقية في دولة الإمارات من أصحاب الهمم، في الفوز بقلوب الجمهور مجدداً، من خلال عروضها المميزة في حفلها السنوي في دبي.

وقد مثّل هذا الحدث، الذي يحظى بدعم من أوركسترا غرفة دبي وفرقة مدرسة رانشيز الابتدائية وفرقة غرفة كلية دبي، خطوة كبيرة نحو تحقيق الاندماج بين الأطفال من أصحاب الهمم مع الطلاب الآخرين والموسيقيين المحترفين.

وقد بدأت الفرقة أداءها ببراعة تحت قيادة ريفان ماجر، بعزف أغنية «القوة بداخلي» لريبيكا لورنس، وهي أغنية عن التشجيع والتمكين الشخصي والتحلي بالإصرار الداخلي. وقد غنّت الفرقة، إلى جانب أوركسترا غرفة دبي، مع تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت الفرقة أغنية «البطل»، وهي أغنية لماريا كاري، تنقل رسالة ملهمة مفادها أن «البطل يكمن داخلك»، واختتمت الفرقة عروضها بأغنية مناسبة بالقدر نفسه، وهي أغنية «When You Believe» لستيفين شوارتز التي تحتوي على هذه الخطوط الملهمة: «قد تحدث المعجزات عندما تتحلى بالإيمان».

وقد نال أعضاء الفرقة المُكونة من 30 شخصاً، بابتسامتهم الرائعة وحماسهم الشديد، إعجاب وإشادة الجمهور بما قدموه من عروض رائعة.

عرض ختامي

وفي العرض الختامي، تعاونت فرقة دبي فرقة دبي EnSEmble بالجامعة الكندية - دبي مع فرقة مدرسة رانشيز الابتدائية وفرقة غرفة كلية دبي، من أجل تقديم عرض قوي في أغنية «You Raise Me Up»، ثم أغنية «I am but a Small Voice»، التي تم غناؤها في انسجام كورالي مثالي.

كما عزفت أوركسترا غرفة دبي مقطوعة «Eine Kleine Nachtmusik» لموتسارت، تحت قيادة جوناثان باريت. وأضاف لمسة أخرى من التميز الموسيقي لهذا العرض عازفا الكمان الشابان شو إيشيكاوا وأيامي أومزاوا، الفائزان بمسابقة «Which School Advisor Musician of the Year».