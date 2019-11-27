تكريم الفائزين بمسابقة «التسامح» المتخصصة بالقصة القصيرة

المصدر: دبي - البيان

فازت الطالبة إسراء يوسف من مدرسة الأهلية الخيرية في دبي، بالجائزة الأولى بمسابقة القصة القصيرة التي نظمتها الجامعة الأمريكية في دبي بمناسبة عام التسامح، بعنوان: التسامح، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وندوة الثقافة والعلوم. وقيمة الجائزة منحة دراسية بنحو 400 ألف درهم.

تكريم الفائزين

وشارك بالمسابقة 120 طالباً وطالبة من مدارس الدولة الحكومية والخاصة وباللغتين العربية والإنجليزية.

وأعلن ذلك خلال حفل أقيم أمس في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، حضره بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، والدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة، وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة الندوة- رئيس اللجنة التحكيمية، ووحيدة عبد العزيز مديرة المشاريع القرائية في وزارة التربية والتعليم، ممثلة لمعالي جميلة المهيري وزير دولة لشؤون التعليم العام.

كما تم تكريم الفائزين العشرة الأوائل بكتابة القصة القصيرة باللغة العربية، والثلاثة الأوائل باللغة الإنجليزية.

وألقى علي عبيد الهاملي، كلمة أشاد فيها بدور الجامعة بتنظيم المسابقة، وهنّأ الفائزين بها، وتحدث عن دور الندوة في دعم الأنشطة الثقافية وفي خدمة المجتمع. وسرد مراحل تحكيم المسابقة واختيار الفائز الأول من المشاركين فيها. وأكد أن الندوة سوف تطبع أفضل القصص المشاركة في كتاب واحد تشجيعاً للطلبة.

كما ألقى الدكتور عماد حب الله رئيس الهيئة الأكاديمية في الجامعة، كلمة هنأ فيها جميع المشاركين في المسابقة، وأشار إلى أنهم جميعاً فائزون لمشاركتهم في الكتابة عن التسامح.

وأكد نادر مكانسي المستشار الإعلامي في الجامعة، في كلمته، أن الجامعة ستطلق مسابقتين في مطلع العام المقبل لطلبة الثانوية العامة بالتعاون مع نادي دبي للصحافة ووزارة التربية والتعليم، خاصة بكلية محمد بن راشد للإعلام، ولكل مسابقة منحة دراسية للفائز الأول.