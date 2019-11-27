7 عروض في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل

المصدر: الشارقة - البيان

انتقت لجنة اختيار عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الخامسة، سبعة عروض مسرحية من أصل 12 عرضاً قدمتها الفرق المسرحية المحلية أمام اللجنة، حيث ارتأت اللجنة والتي تشكلت من كل من الأساتذة وليد عمران وغنام غنام وزينة ظروف، وشاهدت جميع العروض على مدى ستة أيام، وتم استبعاد خمسة عروض عن المهرجان لعدم جاهزية تلك العروض وتدني مستوى بعض منها.

واعتمدت اللجنة في قبولها العرض من عدمه على فكرة النص وتناسبها مع عقلية الطفل، وكذلك المعايير الأخلاقية والسلوكية والتربوية والقيمة الفنية للعمل المسرحي والرؤية الإخراجية، بالإضافة إلى التوازن الفني ما بين الأغاني والاستعراضات والفعل الدرامي وبما يخدم الفكرة الرئيسية للنص.

ووقع اختيار اللجنة على العروض المسرحية التالية، والتي ستقدم خلال أيام المهرجان في الفترة 19 - 26 ديسمبر القادم في مدينة الشارقة، والعروض هي: مسرحية «المنطاد الطائر» لمسرح رأس الخيمة الوطني من تأليف حميد فارس وإخراج محمد حاجي، ومسرحية «الكتاب المسحور» لمسرح خورفكان للفنون من تأليف أحمد الماجد وإخراج صابر رجب، ومسرحية «أحلام وفرقة الأنغام» لمسرح دبي الوطني من تأليف عبدالله صالح وإخراج حمد الحمادي، ومسرحية «لن أخسر» لمسرح الفجيرة تأليف وفاء الشامسي وإخراج سعيد الهرش، ومسرحية «بائعة الورد» لمسرح بني ياس من تأليف وإخراج مرعي الحليان، ومسرحية «أمنية مفقودة» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح من تأليف عثمان الشطي وإخراج محمد جمعة، ومسرحية «الشفرة الزرقاء» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح من تأليف حمد الظنحاني وإخراج راشد عبدالله راشد.