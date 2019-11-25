فنان العرب يطلّ من «المجمّع الثقافي» ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، فنان العرب محمد عبده في حفل غنائي ضمن برنامج فنون الأداء في المجمّع الثقافي يوم 7 ديسمبر، لينطلق بذلك برنامج فنون الأداء والعروض في المعلم الثقافي البارز طوال شهر ديسمبر، الذي تتخلله سلسلة واسعة من حفلات الغناء والمسرح والعروض الموسيقية الأخرى، التي تنطلق بالتزامن مع برنامج المجمّع الثقافي المستمر الذي يضم معارض فنية وورش عمل ودورات تعليمية ترحب بالزوّار من الصغار والكبار.

وإلى جانب الحفل الغنائي المرتقب لفنان العرب محمد عبده، يتضمن برنامج شهر ديسمبر عرض مسرحية «مجاريح» لمسرح الشارقة الوطني؛ وحفل الفنان مصطفى إسماعيل أو كما يطلق عليه «فريك»، وهو منظم حفلات صومالي ومغني راب ومخرج ومنتج تسجيلي بالتعاون مع نجوم المملكة العربية السعودية مجموعة «خواطر الظلام»، والتي حققت نجاحاً ساحقاً في برنامج «آراب جوت تالنت» عام 2012؛ وحفل الفرقة الأردنية لموسيقى الروك «جدل»؛ إضافة إلى أول عرض لفرقة الرقص الأرجنتينية «تشي مالمبو» التي تضم طاقم عمل من الرجال؛ والعرض المباشر للفريق الفني الياباني «مايوا دنكي».

ويضم البرنامج كذلك فعاليات وأنشطة خاصة بالأطفال، مثل العرض الحي لبرنامج الأطفال التعليمي والترفيهي باللغة العربية «افتح يا سمسم».

تقام هذه العروض والحفلات في المجمّع الثقافي خلال الفترة 7 - 15 ديسمبر، ويتزامن بعضها مع فعاليات مهرجان الحصن، الذي يشكل إضافة جديدة إلى الأجندة الثقافية لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر القادم.

عروض

وتقدم أوركسترا خضراوات لندن العرض الأول في الوطن العربي، في مسرح المجمع الثقافي ومواقع أخرى، يومي الأحد والاثنين (8 و9 ديسمبر)، حيث يتيح البرنامج دخولاً مجانياً لهذه الفعالية.

في حين تقدم فرقة مسرح الشارقة الوطني العرض المسرحي «مجاريح»، يوم الثلاثاء (10 ديسمبر)، على مسرح المجمّع الثقافي. والعرض من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري، ويقوم ببطولته: حبيب غلوم، موسى البقيشي، محمد غانم، بدور الساعي، ناجي جمعة، سارة وآخرون.