كريس غاردنر يطلق النسخة العربية من «السعي وراء السعادة»

المصدر: الشارقة- البيان

استضاف مقهى «الراوي»، الكاتب الأمريكي الشهير كريس غاردنر، الملقب بـ«ملهم الأجيال» في جلسة حوارية حول مسيرة نجاحه المهنية والإبداعية، أطلق خلالها النسخة العربية من كتابه الأكثر مبيعاً في العالم «السعي وراء السعادة»، الصادر عن دار «روايات» التابعة لـ«مجموعة كلمات» والمتخصصة في نشر الأعمال الأدبية العربية والعالمية المترجمة.

وجاءت الاستضافة ضمن فعاليات «#حديث_الكتب»، التي ينظمها مقهى «الراوي» احتفاء بالشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019.

تناولت الجلسة الحوارية التي أدارها ريتشارد دين قصة حياة غاردنر بدءاً من طفولته القاسية، ومعاناته كونه أباً عاش وابنه مشردين لأكثر من عام، والتحولات الجذرية في حياته التي أشعلت لديه روح التحدي والإلهام، وصولاً إلى تأليفه كتاب «السعي وراء السعادة»، الذي تربع على قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في العالم، ودوره كونه متحدثاً ملهماً يجول العالم لتحفيز الجماهير.

استهل غاردنر حديثه بالتعبير عن سعادته بزيارة الشارقة، التي وصفها بأنها «مكان للسلام»، مستعيداً أجواء كتابه «السعي وراء السعادة» الذي تم تحويله إلى فيلم سينمائي يحمل الاسم نفسه في عام 2006، وقام ببطولته الممثل الأمريكي ويل سميث الذي رُشح للفوز بجائزة الأوسكار عن أحسن ممثل لتجسيده شخصية غاردنر.

وعند سؤاله عن سبب تخصيص أكثر فصول الكتاب للتحدث عن قصة معاناته والظروف الصعبة التي واجهها خلال مشوار حياته، والاكتفاء بتخصيص الجزء الأخير منه للتحدث عن قصة نجاحه، أجاب غاردنر قائلاً: «بالنسبة لي كان مهماً أن يكون هناك درجة معينة من المصداقية في قصتي».