مسرح القرية العالمية يتألق على أنغام بوليوود اليوم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استضافتها نجمي موسيقى بوليوود الهندية العالميين فيشال وشيكار، اللذين يحييان حفلاً استثنائياً على المسرح الرئيس في القرية العالمية، اليوم. وتتميز الوجهة العائلية بتقديم فعاليات ترفيهية متنوعة، إضافة إلى أفضل تجارب التسوق والترفيه والتعرف إلى الثقافات المختلفة. وسيبدأ الحفل الفني عند الساعة 9 من مساء اليوم.

وسيستمتع ضيوف القرية، مع المطربين ومؤلفي الأغاني والملحنين، بالأغاني الشعبية من أحدث الإصدارات الموسيقية في بوليوود، والتي تشمل: Befikre وTiger Zinda Hai وStudent of the Year 2 وBharat وWar.