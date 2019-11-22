«عداء الطائرة » في أوبرا دبي فبراير المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أوبرا دبي إطلاق العرض الأول لمسرحية «عداء الطائرة الورقية» (The Kite Runner) في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع برودواي إنترتينمت جروب. ومن المقرر أن تستضيف أوبرا دبي هذا العمل الإبداعي من إنتاج مسارح «ويست إند» بين 27 و29 فبراير المقبل.

ويستند العمل على الرواية الأكثر مبيعاً للكاتب الأمريكي من أصل أفغاني خالد حسيني، والتي تُبرز مشاعر تتخطّى حدود الثقافات والأماكن، وتصوّر الشعور بالذنب الذي يكتنف صديقاً خذل صديقه قبل أن يمضي في رحلةٍ صعبة يواجه خلالها ماضيه المؤلم بحثاً عن الخلاص والتكفير عن الذنب.

رؤية

وفي معرض تعليقها على العمل المسرحي المُنتظر، قالت ليز كوبس، الرئيسة التنفيذية في برودواي إنترتينمت جروب: «نفخر جداً بإطلاق أول عرض من مسرحية»عدّاء الطائرة الورقية«في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمكن لعشاق المسرح على مدى 3 أيام أن يتوقّعوا أداءً استثنائياً يأخذهم إلى قلب الحدث وجوهر القصة المستوحاة من روايةٍ عالمية شيّقة حصدت أعلى نسبة مبيعات للكاتب الشهير خالد حسيني. وكلّنا ثقة بأن هذا العرض سيستحوذ على اهتمام الجمهور من عشاق الأدب والثقافة، وسيشكّل بالنسبة لهم حدثاً لا يمكن تفويته أبداً».

وتجسد المسرحية رؤية البروفسور والكاتب والمخرج المسرحي ماتيو سبانجلر حول هذه الرواية. وتحمل توقيع المخرج البريطاني جايلز كروفت.