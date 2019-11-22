زكي نسيبة يفتتح معرض «سجادة التسامح»

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، أمس،معرض « سجادة التسامح» الذي يستمر 3 أيام في منارة السعديات بالتزامن مع فعاليات معرض «فن أبوظبي».

ينظم معرض سجادة التسامح «مؤسسة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان» بالتعاون مع مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي تزامناً مع عام التسامح، وبالتعاون مع «مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد لإنتاج السجاد وتطوير الريف الأفغاني».

حضر حفل الافتتاح مايواند جبارخيل المدير التنفيذي لـ«مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد»، وعدد من المسؤولين في المشروع.

وقال جبارخيل إنه تم نسج هذه المجموعة يدوياً من خلال المبادرة، وكل سجادة فيه قطعة فنية لن تتكرر، وإن ما يميزها عن باقي أنواع السجاد أنها تنتمي إلى مدارس الفن الحديث وتتناسب مع جميع الأذواق لاحتوائها على أشكال تجريدية متناغمة ومتضادة في الوقت نفسه.