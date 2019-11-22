طبعة ثانية من «الجذور التاريخية للعلاقات الثقافية بين الإمارات والكويت»

المصدر: دبي - البيان

أصدر مركز البحوث والدراسات بدولة الكويت، أخيراً، الطبعة الثانية من كتاب «الجذور التاريخية للعلاقات الثقافية بين الإمارات والكويت»، للباحث بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم.

وهي طبعة مزيدة ومنقحة تناولت في فصولها الستة بواكير العلاقة بين البلدين تحت عناوين: المثقفون الكويتيون بالإمارات – أبناء الإمارات بالكويت – الكويت عند أدباء وشعراء الإمارات – دور وسائل الإعلام الكويتية في دعم العلاقات الثقافية – جهود الكويت في دعم التعليم بالإمارات، وكانت الطبعة الأولى للكتاب قد صدرت عام 2014 بالإمارات.