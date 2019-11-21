الأرشيف الوطني يثري مكتبته بأكثر من 3000 كتاب

المصدر: دبي - البيان

ذخر الأرشيف الوطني مكتبة الإمارات بأهم الكتب الصادرة حديثاً، وبالمصادر والمراجع التي حَفلَ بها معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الثامنة والثلاثين.

وقد أضاف الأرشيف الوطني إلى مكتبة الإمارات، أكثر من 3000 كتاب في مواضيع ذات صلة بتخصصاته وأهدافه ومهامه، وقد حرصت لجنة اختيار الكتب من معرض الشارقة على أن تكون الكتب مما يعزز مكانة مكتبة الإمارات لدى الباحثين والأكاديميين وجمهور المستفيدين كمكتبة نموذجية متخصصة، تعمل على تشجيع البحث العلمي التاريخي.

وتنوعت الكتب التي حصلت عليها مكتبة الإمارات من (الشارقة للكتاب)، فتناول بعضها سيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ووثقت بعضها أخبار القبائل والعشائر، واهتمّ بعضها بالسّيَر والمذكرات، وأولت مكتبة الإمارات الموسوعات والمعاجم وأدب الرحلات اهتماماً كبيراً.

تواصل

واعتاد الأرشيف الوطني اغتنام أيام المعارض الدولية للكتاب مثل معرضي أبوظبي والشارقة، انطلاقاً من كون هذين المعرضين تظاهرتين ثقافيتين تحفظان للكتاب قيمته وأهميته ووهجه، من أجل إثراء مكتبته بالمصادر والمراجع والعناوين الجديدة، والقديمة شبه النادرة في التاريخ والأدب، ويجد الأرشيف الوطني في مشاركته فرصة لتعزيز التواصل مع العارضين ودور النشر، وفي الوقت نفسه يقدم إصداراته القيّمة لجمهور المعرض.

وبالنظر إلى سيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإنجازاته التي لا تعرف الحدود، فإن مكتبة الإمارات اهتمت بالإصدارات التي تتناول سيرة القائد المؤسس اهتماماً كبيراً، لأنها تجسد بصورة جليّة ما اتصفت به شخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من الخصال الحميدة، إلى جانب دوره القيادي الذي تميز به وهو يكرّس جهوده من أجل تشييد الوطن ونموه.

ومن أبرز الكتب التي تم تزويد مكتبة الإمارات بها، وهي توثق جوانب من سيرة القائد المؤسس ومبادئه الوطنية ومآثره الحميدة: كتاب (زايد صانع المعجزات بدولة الإمارات)، وكتاب (زايد يطور زراعة النخيل بدولة الإمارات)، وكتاب (كلمات القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان)، وكتاب (ملفوظات قائد) وغيرها.

وبالإضافة إلى كل ما تمّ شراؤه، فقد أثرى الأرشيف الوطني مكتبة الإمارات بعدد كبير من الإصدارات التي أهداها المشاركون في المعرض، وأهدتها دور النشر إلى مكتبة الأرشيف الوطني.

جلبت مكتبة الإمارات العديد من الكتب التي تناولت تواريخ القبائل والأنساب العربية داخل الإمارات وخارجها، ويأتي في مقدمتها: كتاب (الشحوح وتاريخ منطقة رؤوس الجبال في الخليج العربي).

وعدد من الكتب عن قبائل: العوالق، القدرة، آل البلاغي، موسوعة عشائر سامراء، وموسوعة عشائر السادة الأشراف في العراق، والشعاع الساطع في معرفة أخبار وأنساب قبائل كندة، وقبائل العراق والشام والإمارات وعُمان.