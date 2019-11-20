مجموعة «حي في قلوبنا» اليمنية تنشد في ندوة الثقافة والعلوم

المصدر: دبي - البيان

نظمت ندوة الثقافة والعلوم، أول أمس، أمسية إنشادية وفلكلورية لمجموعة «حي في قلوبنا» الفنية اليمنية، حضر الأمسية الشيخ أحمد بن زايد بن صقر آل نهيان، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ود. سعيد حارب وصقر المري ومجموعة من المهتمين والمعنيين.

ومجموعة «حي في قلوبنا» هي نخبة من نجوم الإنشاد من فرقتي المسرة بتريم ومجموعة النخبة الإنشادية من مدينة تريم في حضرموت اليمن.

ويمثل الإنشاد في حضرموت موروثاً دينياً فلكلورياً فنياً استطاعت من خلاله اليمن عامة وحضرموت وتريم خاصة أن تجعل منه وجهاً مشرقاً وصورة مساندة لحالة النقاء الإنساني، ويكون ذلك من خلال انتشار هذا اللون من الإنشاد في اليمن والجزيرة العربية والخليج وكذلك في شرق آسيا وأفريقيا.