نخبة من مؤلفات حاكم الشارقة الجديدة في «الكويت للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك «منشورات القاسمي» في معرض الكويت الدولي للكتاب الذي تنطلق فعالياته، اليوم، ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، حيث تقدم الدار نخبة جديدة من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجديدة، لزوار المعرض، لتضيف للمكتبة الإماراتية والعربية منتجاً ومحتوى فكرياً غنياً بين السرد والتاريخ والفكر والحوار، ويزخر بالتنوع من الكتب والروائع، التي يقدمها سموه سنوياً، ويحرص على أن تكون حاضرة بمعارض الكتب العربية.

وستقدم «منشورات القاسمي» المؤلفات الجديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة، ومنها روايته التاريخية «رأس الأمير مقرن»، و«حكم قراقوش مباحث في حكم التاريخ»، و«نظم الفوائد في سيرة ابن ماجد»، و«فيليب العربي» و«مداخلات سلطان».