طوابع تذكارية متميزة من «بريد الإمارات» احتفاء بـ «معرض الشارقة»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «بريد الإمارات»، بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع، عن إصدار مجموعة من الطوابع التذكارية المميزة من فئتين، احتفاءً بمرور 10 أعوام على انطلاق فعاليات معرض الشارقة للطوابع الذي تم افتتاحه، صباح أمس، من قبل رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات محمد سلطان القاضي.

وكانت الدورة الأولى للمعرض قد انطلقت عام 2010، والتي شهدت استضافة أفضل 10 معروضات دولية تتناول الطوابع العربية، فيما شهدت الدورة الثانية استضافة أفضل 10 معروضات عربية على مستوى دولي، وفي دورته الثالثة، استضاف معرض الشارقة للطوابع المعرض الآسيوي الدولي للطوابع الثامن والعشرين، وذلك للمرة الأولى في الشارقة والثانية من نوعها في دولة الإمارات، وتوالت فيما بعد دورات المعرض الذي أسهم في تطوير إمكانات وقدرات الهواة والمشاركين ودفع العروض الخليجية والعربية نحو العالمية، عبر تنظيم محاضرات ومزادات وورش عمل، واستقطاب الكفاءات من الهواة لصقل مهاراتهم وإعدادهم للقيام بأدوار تنظيمية وتحكيمية وتنسيقية للمعارض.