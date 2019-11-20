راشد الشرقي: الإعلام الإماراتي متطور ويؤدي رسالته الوطنية بجدارة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أهمية المنحى الذي تتخذه وسائل الإعلام في دولة الإمارات، وفي مقدمتها، إذاعة وتلفزيون الفجيرة، لتطوير المحتوى الإعلامي الذي تقدمه، وذلك وفق منهج يواكب أحدث التقنيات ويتبع أفضل الممارسات في صناعة الإعلام، داعياً إلى مواصلة العمل والتطوير، بما يسهم في نجاح الإعلام بالقيام بمسؤولياته الوطنية.

جاء ذلك خلال افتتاحه الاستوديوهات والمكاتب الجديدة لإذاعة وتلفزيون الفجيرة في مبنى المركز التجاري القديم بالفجيرة، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي. وأزاح الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بالافتتاح الرسمي للاستوديوهات الجديدة، قبل أن يجول على أقسامها، مطلعاً على ما تحتويه من أجهزة وتقنيات وعلى طبيعة الأدوار التي ستؤديها.

فيلم قصير

وتابع الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي ومرافقوه فيلماً قصيراً عن الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة وتلفزيون الفجيرة، واستمع إلى شرح وافٍ من القائمين عليها عن مستهدفات الدورة والإمكانيات البرامجية التي أتاحتها الاستوديوهات الجديدة في العمل.

وأشاد رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالمستوى التقني والمعماري الذي ظهرت على هذه الاستوديوهات، مشدداً على ضرورة أن تكون منصات تنويرية لبرامج نوعية تسهم في نشر الوعي والمعرفة، وتدعم عملية التنمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمّن الدور المؤثر الذي تضطلع به إمارة الفجيرة في دعم الحراك الإعلامي والثقافي والفني الذي تشهده الدولة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمتابعة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لافتاً إلى أن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حرصت عبر أكثر من محطة وتجربة ثقافية وإعلامية على تكريس الحضور الثقافي والإعلامي العالمي للدولة عموماً، وللفجيرة على وجه الخصوص.

مناخ مناسب

وأشار إلى نجاح الهيئة في هذا السياق في إيجاد مناخ مناسب لتبادل الخبرات والحوار بين مختلف الثقافات المتنوعة، داعياً إلى أن تكون الاستوديوهات الجديدة نقطة انطلاق جديدة بما يتلاءم واستحقاقات المرحلة والأدوار الجديدة للإعلام وتحدياته الطارئة.

حضر الافتتاح، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد غفور بهروزيان مدير المركز التجاري، وعماد باسيل مدير عام إذاعة وتلفزيون الفجيرة، بجانب مديري المؤسسات الحكومية والمسؤولين في الفجيرة، وحشد ضخم من الإعلاميين.

10

تعد الاستوديوهات الجديدة لإذاعة وتلفزيون الفجيرة من بين الأحدث تقنياً في الدولة، وصممت لتشكل مساحات متعددة الوظائف، وبأشكال جمالية متنوعة، على نحو يمكنها إنجاز وتصوير عشرة برامج في الوقت ذاته، وذلك خدمة لمتطلبات النقلة النوعية الجديدة التي تحدثها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في إذاعة وتلفزيون الفجيرة.