مشاركة ناجحة لـ«الناشرين الإماراتيين» في «شنغهاي لكتاب الطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

توجت جمعية الناشرين الإماراتيين، اخيراً، مشاركتها في فعاليات الدورة السابعة من معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل في الصين (CCBF)، والذي عقد خلال الفترة الممتدّة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري، بنجاحات مهمة، مجسدة رؤيتها في تحقيق التواصل البناء وفتح أفق التعاون والعمل المشترك بين الناشر الصيني ونظيره الإماراتي.

واستعرضت الجمعية خلال مشاركتها التي تأتي بعد زيارتين قامت بهما للمعرض خلال سنتين متتاليتين، الأهداف والرؤى التي تنطلق منها وأبرز الفرص المتاحة أمام الناشر الصيني في سوق الكتاب الإماراتي، حيث عقدت سلسلة اجتماعات مع كبرى دور النشر الصينية وبحثت مجالات التعاون معها على مستوى الترجمة والطباعة والتوزيع وبيع وشراء حقوق النشر.

ودعمت الجمعية مشاركة كل من «مجموعة كلمات» و«دراجون للنشر والتوزيع»، حيث عقدت «كلمات» مجموعة من الاجتماعات مع ناشرين مختلفين من الصين والمنطقة وبحثت معهم سبل التعاون لفتح أسواق جديدة لها.

أما «دراجون للنشر والتوزيع» فأطلقت مجموعة من الكتب التي تم ترجمتها من اللغة الصينية إلى اللغة العربية، منها كتاب «تجربة ناجحة لزراعة الأرز في دبي»، الذي يتحدث عن تجربة قام بها فريق بحثي صيني نجح خلالها في زراعة الأرز المتحمل للملوحة والقلوية في صحراء دبي.

أيضاً أطلقت «دراجون» مجموعة كتب خيال علمي من خمسة إصدارات، بالإضافة إلى موسوعة علوم الفضاء للأطفال، ومجموعة قصصية بعنوان «يوميات القط الضاحك» والتي بِيعَ منها أكثر من 70 مليون نسخة في الصين.