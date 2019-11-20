رواق الفن يحتفي ببرنامج «ديفيد ويب لزمالة المتاحف»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي ودار «ديفيد ويب» للمجوهرات، فعالية جمعت نُخبة من الأكاديميين والشخصيات البارزة من عالمي الفن والتصميم الأسبوع الجاري، احتفاءً بإطلاق النسخة الأولى من برنامج «ديفيد ويب لزمالة المتاحف».

ويأتي التعاون، والذي يُعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات، نتاجاً لشراكة بين رواق الفن، المتحف الأكاديمي في جامعة نيويورك أبوظبي، ودار «ديفيد ويب» الراقية للمجوهرات في مدينة نيويورك.

وستعمل تالا نصار، إحدى خريجات جامعة نيويورك أبوظبي، على مدى عامين ضمن برنامج «ديفيد ويب لزمالة المتاحف»، حيث ستقوم بمساعدة فريق التقييم الفني في رواق الفن على تنظيم المعارض وإعداد البرامج العامة.