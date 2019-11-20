«تراتيل الأصيل» في بيت شعر نواكشوط

المصدر: نواكشوط - البيان

تعرف جمهور بيت شعر نواكشوط على تجربتين شعريتين لكل من الشاعر العباس محمد أحمد والشاعر محمد أحيد محمد، وذلك ضمن أماسي «تراتيل الأصيل»، التي ينظمها البيت وتتميز بحضور لافت للنخبة الإبداعية والأكاديمية وجمهور محبي الشعر. وبدأت الأمسية بإلقاء كل من الشاعرين قصائد شعرية كشفت بصورة جلية عن جانب من تعدد المدارس الشعرية لدى الشعراء بقديمها وحديثها.

وفي بيت الشّعر بالقيروان أقيمت أمسية شعرية واكبها عدد من أهل الأدب والفكر والثقافة، وذلك بمشاركة الشّاعرين ناظم الهاني وفريد السعيداني اللذين تولّى تقديمهما الشاعر تهامي الجوّادي. وكانت البداية للشاعر ناظم الهاني الذي قرأ مجموعة من القصائد القصيرة التي عبّر من خلالها عن مشاعره التي تختزل الحلم والانعتاق، ثم قرأ الشاعر فريد السعيداني طائفة من نصوصه الشّعرية.