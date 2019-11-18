«جائزة الشيخ زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب، عن القائمة الطويلة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة، بدورتها الرابعة عشرة (2019 – 2020)، حيث تتضمن 24 عملاً لكتاب من 10 دول عربية.

وتتضمن القائمة الطويلة للمؤلف الشاب 11 عملاً، تم تصفيتها من 498 مشاركة تلقتها الجائزة لهذا الفرع، وتأتي أعمال القائمة الطويلة لمؤلفين شباب من 6 دول عربية، هي الإمارات والسعودية والكويت ومصر والعراق وعُمان. وتشتمل القائمة الطويلة لهذا الفرع على 7 نصوص أدبية، وعملين على شكل أطروحات علمية، وعمل واحد عن الفنون والدراسات النقدية، وعمل شعري واحد.

وتتضمن النصوص الأدبية العناوين التالية، «كل الأشياء» للكاتبة بثينة العيسى من الكويت، والصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون (2017)، و«درب الإمبابي» للكاتب محمد عبد الله سامي من مصر، والصادر عن مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحافية والمعلومات (2019)، و«سجية غَسَقْ» للكاتبة نورة عبد الله الطنيجي من الإمارات، والصادر عن ثقافة للنشر والتوزيع (2018).

كما اشتملت القائمة على رواية «عنكبوت في القلب» للكاتب محمد أبو زيد من مصر، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب (2019)، و«عقدة الحدّار» للكاتب خليف الغالب من السعودية، والصادر عن دار أثر للنشر والتوزيع (2019)، و«دفاتر فارهو» للكاتبة ليلى عبد الله من عُمان، والصادر عن منشورات المتوسط (2018)، و«ناقة صالحة» للكاتب سعود السنعوسي من الكويت، والصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون (2019).

أطروحات

أما الأطروحات العلمية فتحمل عنوانين «علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان، يوسف فان أس أنموذجاً» للكاتب حيدر قاسم مطر التميمي من العراق، والصادر عن دار الروافد الثقافية ناشرون، وابن النديم للنشر والتوزيع (2018). و«نقود علي بك الكبير (1140هـ -1187هـ /‏ 1727م - 1773م)» للباحث المصري د. أحمد محمد يوسف، والصادر عن قنديل للطباعة والنشر والتوزيع (2018).

وفي الفنون والدراسات النقدية، انفرد عنوان «المحاورة في أدب أبي حيان التوحيدي دراسة في خصائص التفاعل التواصلي، الأدب المجلسي في مدونات التوحيدي» للكاتبة د. منال بنت صالح بن محمد المحيميد من السعودية، والصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع (2019).