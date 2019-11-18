باني عبيدي تلون «أرض المرح»

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لخريف 2019، معرض «أرض المرح» للفنانة باني عبيدي، والذي عملت على تقييمه الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس المؤسسة، وناتاشا جينوالا قيّمة مساعدة في متحف جروبيوس باو في برلين، ويقام في بيت السركال في ساحة الفنون في الفترة من 12 أكتوبر 2019 وحتى 12 يناير 2020.

يقدم المعرض الأعمال التي أنتجتها عبيدي في الفيديو والفوتوغراف والصوت والتركيب على مدى عقدين من الزمن، مضافاً إليها تكليفين جديدين من مؤسسة الشارقة للفنون، والتي تطرح في مجملها أسئلة حول الذاكرة الشخصية والوطنية لبلدها باكستان بشكل خاص، وتاريخ جنوبي آسيا بشكلٍ عام.

تغوص عبيدي في الفصول المغيّبة من أحداث الماضي، وتسترشد بهوامش الذاكرة الشعبية بدلاً من البحث في السرديات التاريخية الكبرى، ليصبح الارتجال إحدى طرق الخوض في الماضي القريب بأعمال فيديو مثل «فرقة شان بايب تتعلم النشيد الوطني الأميركي» (2004)، حيث جاءت فكرة هذا العمل بعد عودة الفنانة من شيكاغو إلى باكستان حيث كلفت فرقة تعزف على آلات النفخ الموسيقية في لاهور بتعلم النشيد الوطني الأميركي.