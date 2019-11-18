محتوى ملاييني بمكتبة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مكتبة الشارقة العامة إطلاق خدمة «الباقة الأكاديمية للتحصيل العلمي الاحترافي»، التي تتيح لروادها الوصول إلى أكثر من 21 ألف محتوى علمي وبحثي، و68 ألف فيديو في كافة المجالات والتخصصات، إلى جانب 150 ألف كتاب إلكتروني و5 ملايين مشروع تخرج ورسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه، ضمن واجهة تطبيق موحّدة وسهلة الاستخدام.

وتتضمن «الباقة الأكاديمية للتحصيل العلمي الاحترافي»، أربعة أقسام متعددة التخصصات، هي: «التحصيل الاحترافي المركزي»، و«الفيديو الأكاديمي عبر الإنترنت»، و«الأكاديمي التام»، و«التحصيل الاحترافي لرسائل وأطروحات الدراسات العليا العالمية»، وكلّها تتناول مئات المواضيع بشكل مفصّل ومعمّق.

حول توفير هذه الباقة، تقول إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة: «تسعى مكتبات الشارقة العامة لمواكبة مشروع الشارقة الثقافي بسلسلة جهود ومبادرات تعبر عن الصورة الحضارية التي تمثلها الإمارة بين مدن العالم، لهذا جاءت هذه الباقة في عام الاحتفاء بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019، لنؤكد أن اللقب ليس صفة تشريفية بقدر ما هو انعكاس لعمل حقيقي يظهر على أرض الواقع، في مؤسسات الإمارة الثقافية والمعرفية والأكاديمية».