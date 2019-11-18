فريد فاضل يعود إلى الجمال

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الأربعاء معرضاً فنياً بعنوان «عودة إلى الجمال» للفنان فريد فاضل وذلك في قاعة المعارض الكبرى بمبنى المؤسسة في شارع الرقة بدبي ثم تُقام بعد الافتتاح ندوة تشكيلية عن منهج وفلسفة الفن لدى فريد فاضل.

وتأكيداً منها للقوة التأثيرية للفنون البصرية تقدم المؤسسة معرض «عودة إلى الجمال» للفنان فريد فاضل ليشكل إضافة جميلة لسلسلة المعارض التي تقيمها المؤسسة في مختلف حقول الفن، والتي تصب في خانة تنقية الذائقة الجمالية للمشاهد وتدفعه للتأمل في عوالم راقية والإصغاء إلى شلالات الضوء القادمة من صفاء اللون وعذوبة الفكرة.

يتبع فريد فاضل منهجاً متفرداً في تناوله للواقعية حيث يكثف الشحنة العاطفية في لوحاته ليصبح المشاهد جزءاً لا يتجزأ من الحوار الإبداعي في لوحاته النابضة بالحياة، فهو يرصد حركة البشر في بيئاتهم المتعددة، ويلتقط بمهارة تلك اللحظات التي تمجد الحياة، وتقدس العمل، ويحولها إلى طاقة فنية غنية بالمعنى ومليئة بسحر الواقع.

ويقول فريد فاضل عن معرضه «عودة للجمال» سألني صحفي: ما الفن؟ فأجبته على الفور «إن لم يكن الفن هو الجمال، فهو على الأقل الوسيط المشروع لإشباع الاحتياج الجمالي للإنسان». يذكر أن فريد فاضل من مواليد مدينة أسيوط بوسط صعيد مصر عام 1958 وأقام أول معرض فردي للوحاته الفنية عام 1973، ودَرس فنون عصر النهضة في إيطاليا.