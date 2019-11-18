اختتام فعاليات «الأقصر للشعر العربي»

المصدر: الأقصر (مصر) - البيان

أسدل مهرجان الأقصر للشعر العربي، الستار على فعاليات الدورة الرابعة، التي تواصلت على مدى 4 أيام، وشهدت مشاركة شعرية واسعة من مصر ودول عربية عدة، وذلك بحضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية، ومحمد البريكي مدير بيت شعر الشارقة، وحسين القباحي مدير بيت شعر الأقصر، إضافة إلى شعراء ومبدعين.

شهد اليوم الختامي، معرض المجلات الصادرة عن دائرة الثقافة، وهي: مجلة «الشارقة الثقافية»، ومجلة «الرافد»، ومجلة «القوافي»، ومجلة «الحيرة من الشارقة»، ولقي المعرض إقبالاً واسعاً من قبل المشاركين في المهرجان، حيث عبّروا عن سعادتهم في اقتناء الإصدارات، لما تتضمنه من موضوعات أدبية متنوعة.