الإمارات تشارك بـ«تبادل الثقافات» في مراكش

المصدر: الفجيرة - البيان

تشارك دولة الإمارات، ممثلةً بجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مراكش الدولي لتبادل الثقافات بالمملكة المغربية خلال الفترة من 25 لغاية 27 نوفمبر الجاري.

وتهدف الدورة الجديدة من المهرجان الذي تنظمه جمعية مولاي علي الشريف للثقافة والتراث والتنمية، في مدينة مراكش، إلى ترسيخ قيم التسامح وفضيلة التعايش ونبذ التطرف، وقطع الطريق على كل أشكال الغلو العقدي والفكري والثقافي، بمشاركة واسعة لقيادات ثقافية ودينية وشخصيات فكرية وفنية من مختلف دول العالم.

ويضم وفد الإمارات، الذي يترأسه خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الثقافية، والشاعر الدكتور طلال الجنيبي، والشاعر عمر بن قلالة العامري، والمخرج المسرحي والسينمائي أزل يحيى إدريس.