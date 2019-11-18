رواق الفن يحتضن «ديفيد ويب لزمالة المتاحف»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن رواق الفن، المتحف الأكاديمي في جامعة نيويورك أبوظبي، تعاونه مع دار «ديفيد ويب» الراقية للمجوهرات في مدينة نيويورك، لإطلاق برنامج «ديفيد ويب لزمالة المتاحف»، حيث تم اختيار تالا نصار، إحدى خريجات جامعة نيويورك أبوظبي، لتكون أول المُنتسبين لهذا البرنامج.

وصمم البرنامج حصرياً لخريجي جامعة نيويورك أبوظبي الذين يتمتعون بمعرفة اللغة العربية، بالإضافة إلى لغة ثانية. وسيُتاح لزملاء البرنامج فرصة التواصل والتفاعل مع قسمي التقييم الفني والتعليم لدى الجامعة، بهدف إعدادهم بطريقة فاعلة لتأسيس مسيرة مهنية ناجحة في قطاع المتاحف.