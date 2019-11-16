عدسة الفيزياء تتفحص تقنيات رسم بولوك

المصدر: إعداد - فاتن صبح

إن كان أسلوب جاكسون بولوك الإبداعي قد حجز له مكانةَ مميزة كأحد روّاد الحركة التعبيرية التجريدية في الفن، فإن علماء الفيزياء قد خصصوا أبحاثاً لدراسة تقنياته في الرسم وخلصوا منها إلى نتائج وتفسيرات كثيرة حول شخصية هذا المبدع. إذ كشفت مجلة «بلوس وان» عن قيام عدد من علماء الفيزياء في المكسيك والولايات المتحدة بدراسة أسلوب قطرات جاكسون المكونة للوحاته، حيث أرادوا أن يعرفوا كيفية عملها وأسلوبها المتفرّد استناداً إلى علم الفيزياء.

أسلوب

وحلل هؤلاء تقنية رسم بولوك من خلال ديناميكا الموائع، وهي فرع من فروع علم الفيزياء التي تستكشف حركة السوائل والغازات. وقام العلماء المهتمون في هذا الصدد، تحقيقاً لتلك الغاية، بمشاهدة أفلام لبولوك أثناء العمل وقاسوا سرعة اليد وأعادوا خلق المشهد داخل المختبرات. وتبيّن لهم أن بولوك كان يسكب الطلاء أحياناً من إناء كما كان يستخدم الريشة والعصي والحقن لرسم طبقات من الطلاء. وقد سمحت التقنية لبولوك بأن يتفادى عدم استقرار الالتفاف بحيث يقوم سائل مائع كالطلاء بالتلوي والتموّج كالحبل حين يسقط على سطح ما.

فائدة

وليست تلك المرة الأولى التي يدرس فيها علماء الفيزياء أعمال بولوك ولن تكون الأخيرة ربما، حيث يشير الباحثون إلى أن الفيزياء قد تساعد على توثيق أعمال بولوك في المستقبل من خلال فهمها على نحو أفضل.