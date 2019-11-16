«غربة ونصيب» تجربة جديدة لمسرح الشباب

المصدر: دبي- البيان

في أول تجربة لمجموعة من المسرحيين الشباب المصريين على أرض الإمارات، انطلقت أمس، عروض المسرحية الاجتماعية الساخرة «غربة ونصيب»، على مسرح «ذا جانكشن السركال افينيو» في دبي، وهي اجتماعية ساخرة، من تأليف محمد الصاوي وإخراج محمد قايد.

وتروي «غربة ونصيب»، قصة ثلاثة رجال وثلاث سيدات، يبحثون عن شريك الحياة، وتتنوع الشخصيات النسائية الثلاث بين اللطيفة والقوية المستقلة والرومانسية، أما الرجال، فأحدهم رجل دنيء، والآخر غير مكترث، والثالث رجل خامل. وتتفاعل الشخصيات الست في سياق درامي كوميدي، في محاولة لاكتشاف شريك الحياة الأمثل، في ظل إقامتهم خارج بلادهم، وانشغالهم بالتزاماتهم اليومية، حيث يجدون صعوبة في اختيار شريك مناسب لحياتهم، وذلك بإطار من الكوميديا الساخرة.