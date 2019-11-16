12 عربياً يتأهلون لمنافسات «منشد الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

تأهل 12 منشداً من بين 990 متقدماً من جميع البلدان العربية، لمنافسات الدورة الثانية عشرة من برنامج «منشد الشارقة»، الذي يعدّ الأكبر من نوعه في المنطقة والعالم لاكتشاف مواهب الشباب في مجال الإنشاد، والذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

ويتوزع المتأهلون الـ12 على ثلاث مجموعات تخضع كل مجموعة لإشراف مدرب، حيث تضم المجموعة الأولى التي يشرف عليها المدرب مصطفى حمدو كلاً من نضال عيمن من الجزائر، وحسن الجلب من سوريا، وعبدالله العميري من اليمن، وأحمد العقيل من السعودية.

أما المجموعة الثانية والتي يشرف عليها المدرب وسيم فارس، فتضم محمد طارق من مصر، وبكر السقار من الأردن، وإبراهيم إنهض من المغرب، وعلي النوبي من الإمارات. وتضم المجموعة الثالثة التي يشرف عليها المدرب شريف محسن، كلاً من عبدالمجيد عريقات من فلسطين، وأركان سمير القيسي من العراق، وعمر كبارة من لبنان، وسعيد الروشدي من سلطنة عمان.

وفي ثلاث سهرات على مدار الشهر الجاري والقادم، يتنافس المنشدون من كل مجموعة لنيل أعلى علامات لجنة التحكيم، ونسب تصويت الجمهور ليتأهلوا إلى المراحل المتقدمة من المنافسات.

وكان البرنامج قد نظم اختبارات للراغبين بالمشاركة بالبرنامج في ستة بلدان عربية في شهر سبتمبر الماضي، هي: الأردن، ومصر، والسعودية، والمغرب، والجزائر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى فتح باب التقديم عبر الإنترنت للمواهب الشابة من مختلف البلدان العربية والأجنبية.