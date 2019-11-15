فعاليات ثقافية وعروض أدائية مميزة في المجمّع الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

سلسلة مميزة من الفعاليات الثقافية والعروض الفنية تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الأسبوع المقبل في المجمّع الثقافي، بما فيها حفل الدبكة العربية على الموسيقى الإلكترونية ولقاء مع مؤلفه في مكتبة أبوظبي للأطفال، إضافة إلى حفل أوركسترا موسيقي.

مزيج

تقدم فرقة SOUL47 التي تمزج بين الدبكة العربية والموسيقى الإلكترونية، في يوم 21 نوفمبر الجاري، والتي تعدّ نوعاً جديداً من الموسيقى حاز إعجاب الكثيرين في العالم العربي وأوروبا. واشتهرت الفرقة بإنتاجها مقطوعات إلكترونية تشمل ألحان الغيتار وأصوات أعضاء الفرقة الأربعة.

ويواصل كل من كريستوف إتش مولر وإدواردو ماكاروف من فرقة «مشروع غوتان»، سعيهما نحو اكتشاف آفاق جديدة في عالم موسيقى التانغو ضمن مشروعهما الموسيقي بعنوان «أوركسترا بلازا فرانسيا»، وذلك خلال الحفل الذي يقام في يوم 22 نوفمبر الجاري.

وفي 21 نوفمبر الجاري يستقبل المجمع الثقافي الكاتبة نورة الخوري، في جلسة قرائية لكتابيها «رطبة ذهبية»، و«هل هذه سمكة مالحة؟»، ومن خلالها، تسلط الضوء على الثقافة الإماراتية.