موظفو دبي للاستثمار يرسمون جدارية بمناسبة «عام التسامح»

المصدر: دبي - البيان

تزامناً مع «عام التسامح» الذي تعيشه الدولة، عملت دبي للاستثمار على تجسيد معنى «الوحدة في التنوع»، حيث جمعت عدداً من موظفيها الذين ينتمون إلى نحو 50 جنسية من جميع الشركات التابعة للمجموعة، للمشاركة في رسم لوحة جدارية مستوحاة من أوراق شجرة الغاف التي تعكس الجوهر الحقيقي للتسامح. واجتمع الموظفون في فريق أظهر قدراً عالياً من الحيوية والثراء الثقافي والتركيز على التراث، لتسليط الضوء على أهمية الوحدة في التنوع.

وأكدت الشركة أهمية التسامح كقيمة عالمية، تتجسد في الشجرة الوطنية الأصيلة لدولة الإمارات، وهي شجرة الغاف التي تعدّ مصدراً للحياة وأحد رموز الاستقرار.

وتحت شعار «الوحدة في التنوع»، ارتدى الموظفون قمصاناً بيضاء وأعلاماً تمثل بلدانهم وشاركوا في رسم أوراق الشجرة الوطنية للدولة على اللوحة الجدارية.

وتزامن النشاط مع اليوم العالمي للتسامح الذي يتم الاحتفال به عالمياً في 16 نوفمبر من كل عام. وستستخدم الجدارية الملونة من قبل فرق الشركة، لتزيين المقر الرئيس للشركة في مجمع دبي للاستثمار، لتؤكد رسالة «الوحدة في التنوع».