«سجادة التسامح».. تصاميم تحكي المشاعر الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

كشف في دبي، أمس، عن «سجّادة التسامح» الفريدة من نوعها، والتي تعاون على تصميمها رواد صناعة السجاد يدوياً «هاندز» مع موهوبي مركز المشاعر الإنسانيّة لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة «Senses»، جاء ذلك الكشف في النسخة السابعة من معرض «داون تاون ديزاين». وقد قام براناي وأبورفا باتوديا، المالكان لـ«هاندز كاربتس»، وغافين لويس المدير العام لـ«هاندز كاربتس» في دبي، باستقبال ناديا الصايغ مؤسّسة «Senses»، التي زارت المعرض مع الموظفين وأطفال المركز الذين شاركوا في ابتكار أعمال فنيّة ألهمت تصميم السجادة.

25000

هذه التحفة المصنوعة من الحرير الفاخر والصوف المستورد من نيوزيلندا، استغرقت أربعة شهور من العمل، بدءاً من التصاميم الفنيّة وصولاً إلى الإنتاج النهائي، وقد استُخدم 31 لوناً ضمن 54 تركيبة لونيّة، وشارك 25 شخصاً على الأقلّ في مختلف مراحل تصنيع هذه السجادة المحبوكة يدوياً، بما في ذلك التصميم والصباغة والنسج والتدعيم واللمسات النهائيّة.

ويقدّر ثمن «سجّادة التسامح» بنحو 25000 درهم إماراتي، سيتمّ التبرّع بها لدعم مركز «Senses».