مهرجان الحصن ينطلق بحلته الجديدة 12 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

تطلق دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي نسخة جديدة كلياً من مهرجان الحصن خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر المقبل، لتفعيل منطقة الحصن بشكل كامل، انطلاقاً من موقعها في قلب العاصمة الإماراتية، عبر تجربة ثقافية جديدة تعكس ثراء الموروث في الإمارة وتقدم تصورات جديدة عنها.

يضفي مهرجان الحصن، الذي سيكون حدثاً سنوياً مهماً ضمن أجندة الفعاليات الثقافية المحلية، أجواءً احتفالية على العاصمة الإماراتية أبوظبي عبر برنامج حيوي تتخلله سلسلة من عروض الأداء، والفنون، والحرف اليدوية، وفنون التصميم.

تقدم النسخة الأولى من المهرجان رحلة مفاهيمية عبر المناظر الطبيعية لمنطقة الحصن، حيث تجتمع فيها التقاليد القديمة، والمبادرات الإبداعية، ووجهات النظر الفنية الملهمة. خلال 8 أيام، يقدم مهرجان الحصن تصوراً جديداً عن الثقافة في أبوظبي، ليكون منصة للحوارات، والممكنات الفنية الجديدة.

تتألف منطقة الحصن التي تمثّل الانطلاقة الأولى للعاصمة الإماراتية نحو رسم آفاقها الحضارية، من أربعة أجزاء مترابطة، هي قلعة قصر الحصن ومبنى المجمّع الثقافي ومبنى المجلس الاستشاري الوطني التاريخي وبيت الحرفيين. تكمن أهمية منطقة الحصن في كونها رمزاً نابضاً بالحياة، وتجمع عناصر التراث الثقافي الحديث والقديم في مزيج يعكس فرادة التاريخ وامتداداته المعاصرة.

تنوع ثقافي

وقال محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: «يسعدنا أن نضيف مهرجاناً رئيسياً جديداً إلى قائمة الفعاليات الثقافية والترفيهية السنوية لأبوظبي، إذ يعكس مهرجان الحصن المشهد النابض بالتراث والتنوع الثقافي في العاصمة، ويقدم تجربة غامرة تشجع على التفاعل مع الإبداع والمواهب الملهمة، والتي تعبّر عن الماضي العريق والحاضر المزدهر والمستقبل الحافل بآفاق واعدة.

عملنا على تصميم مهرجان الحصن ببرنامج غني من شأنه أن يضفي الدينامية على منطقة الحصن بأكملها، والتي ترحب بالجمهور متعدد الجنسيات والثقافات في العاصمة، ويلبي مختلف الأذواق والاهتمامات، ويعطي مجالاً كبيراً لتفاعل كل أفراد العائلة مع المنطقة النابضة بالحياة، بما في ذلك العروض الموسيقية مروراً بالأنشطة الفنية وصولاً إلى فعاليات التجزئة والفنون البصرية والأدائية».

وأضاف المبارك: «يعد مهرجان الحصن لحظةً احتفاليةً بمنطقة الحصن التي انتهينا من تجديدها بمكوناتها الأربعة، وسيكون من أهم الفعاليات السنوية على الأجندة الثقافية في أبوظبي، كما يوفر فضاءً يرحب بكل أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم للاحتفاء بروح الثقافة في قلب العاصمة الإماراتية».

متحف حي

ويقدم مهرجان الحصن الفن والتصميم وعروض الأداء، إلى جانب الحرف الإماراتية التقليدية وفنون الطهي ومحال التجزئة، ليسرد الإلهام الذي يربط بين المجتمعات الإبداعية في أبوظبي، وذلك في جميع المعالم الرئيسة في منطقة الحصن والمناطق الخارجية حولها.

كما يحتفي مهرجان الحصن بالتراث الإماراتي من خلال القصص التاريخية والتراث المعنوي والحرف الفنية، إذ سيتحول قصر الحصن إلى متحف حي من خلال إعادة تصوير الحياة اليومية للنساء والرجال والأطفال الذين عاشوا وعملوا في القصر خلال القرن الماضي.

بينما يستضيف بيت الحرفيين طيفاً واسعاً من ورش العمل والحرف اليدوية الإماراتية مثل تصميم البرقع وصباغة الألياف الطبيعية والطباعة على الحقائب، إلى جانب الاستمتاع بفنون الأداء التقليدية مثل العيالة والرزفة والنهمة، والمشاركة في مسابقات الحرف اليدوية والمطبخ الإماراتي.

فيما سيتم تنشيط المناطق الخارجية المفتوحة في الهواء الطلق ما بين قصر الحصن والمجمّع الثقافي، عبر أجنحة فنية، وعروض أداء موسيقية، وتصاميم، ومحال تجزئة ومأكولات.

كما سيتم الكشف عن ثلاثة أعمال فنية تكليفية مصممة للمهرجان، الأول للفنان الإماراتي محمد كاظم من سلسلة اتجاهات «سفر الأمكنة» 2019، والآخر للفنان الكوري جيونجمون تشو بعنوان «الرسم في الفراغ» 2019، وعمل «بيين باج» لمجموعة «الفنيو إيكسبوز».

عروض سينمائية

كما تستضيف المساحات الخارجية من منطقة الحصن عروضاً سينمائيةً في الهواء الطلق خلال أيام المهرجان، إلى جانب عروض وأنشطة حول القنوات المائية تعكس ثراء البيئة الصحراوية والساحلية، وتقدم الأجنحة المنتشرة بين المناظر الطبيعية تجارب لبيع منتجات من تصميم مصممين إماراتيين وعلامات تجارية عالمية.

بينما يخصص المهرجان أيضاً أنشطة خاصة بالصغار في جناح خاص للأطفال.

ورش فنية

وتمتد فعاليات مهرجان الحصن إلى المجمّع الثقافي الذي يستضيف عروضاً أدائية ومعارض بصرية وورش عمل فنية، وأنشطة تفاعلية في مكتبة أبوظبي للأطفال.

ويحتضن المسرحان الداخلي والخارجي في المجمّع الثقافي مجموعة من عروض الأداء المتنوعة، بما في ذلك فرقة الروك الأردنية «جدل»، وفرقة الرقص الأرجنتينية «تشي مالامبو» والثنائي الموسيقي الياباني «مايوا دينكي»، إلى جانب عرض أفلام كلاسيكية للأطفال، والعرض الشهير «افتح يا سمسم».

وتستمر مكتبة أبوظبي للأطفال في تقديم برنامجها التفاعلي على مدار الأسبوع. ويتابع المجمّع الثقافي في استضافة معرض «نجاة مكي: إضاءات» إلى جانب المعرض الفني المجتمعي بعنوان «الإهداء: معرض احتفائي بنجاة مكي». ويواصل بيت الخط والمرسم الحر تقديم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية المخصصة خلال أيام مهرجان الحصن.

ويرحّب مهرجان الحصن بعامة الجمهور بدءاً من 12 إلى 19 ديسمبر. وتبلغ قيمة تذكرة الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً 15 درهماً، أما الكبار فتبلغ قيمة تذكرتهم 30 درهماً.