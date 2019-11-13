«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يُعزز ثقافة الأطفال

المصدر: دبي - البيان

يستمر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في غرس بذرة حب الوطن في نفوس الأطفال بشتى الوسائل والطرق، لإعداد وتسليح جيل جديد وتعريفه بثقافته المحلية. وانطلاقاً من هذه الأهداف، أطلق المركز جدولاً حافلاً بالأنشطة الهادفة وورش العمل الفنية المخصصة للأطفال في القرية التراثية للموسم 2019-2020.

ويتضمن الجدول 7 ورش فنية للأطفال ستقام على مدى ستة أشهر، بمعدل ورشة عمل واحدة كل ثلاثة أسابيع. وبالتعاون من ميداف استوديو، اختارت إدارة الفعاليات بالمركز موضوعات مرتبطة بالتراث وتعليم الناشئة فنوناً ومهارات تبني قدراتهم الفردية، وتوّسع أفق مخيلتهم في الإبداع.

وأكدت هند بن دميثان، مديرة إدارة الفعاليات بالمركز، أن هذه الورش الفنية تقام في بيئة محلية تراثية تزيد ثقافة الطفل وتجذبه إلى التعلم عبر الألوان والرسوم، مع اختيار موضوعات ترتبط بالفنون والموروث المحلي والاجتماعي.

وقالت: «سعدنا بالتعاون مع ميداف استوديو في السنوات القليلة الماضية، وكانت النتائج مجزية في الورش الفنية التي أقيمت في القرية التراثية، لذا حرصنا هذا الموسم على التعاون معهم من جديد، نظراً إلى خبرتهم وعنايتهم وحرصهم على انتقاء وسائل غير تقليدية في التواصل مع الأطفال».

سوف تقام أول ورشة عمل فنية «فنون الأشرطة اللاصقة» يوم 16 نوفمبر الجاري، تليها ورشة «التلوين على الألعاب القماشية» يوم 2 ديسمبر المقبل، وسوف تقام الورشة الثالثة «فن الطي الورقي»، يوم 21 ديسمبر المقبل، وستقام الرابعة «الرسم والتلوين باستخدام أداة فنية مختلفة» يوم 18 يناير المقبل، والخامسة «تلوين البيوت التراثية ثلاثية الأبعاد» يوم 22 فبراير المقبل.