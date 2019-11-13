«إرث الأوّلين» يجمع ألمع المواهب الموسيقية

المصدر: أبوظبي - البيان

مع بدء العد التنازلي لليوم الأغلى على قلوب مواطني ومقيمي الإمارات، يتسارع العمل لوضع اللمسات الأخيرة على عرض «إرث الأوّلين»، الذي يعرض بالاحتفال الرسمي باليوم الوطني ال 48 للإمارات، في استاد مدينة زايد الرياضية يوم 2 ديسمبر.

وبعد الكشف عن الإبداعات الهندسية والإنشائية لمنصة العرض، أكدت اللجنة المنظمة تميز الأداء الموسيقي والعروض السمعية والبصرية بالحدث، إذ سينطلق العرض على أنغام مقطوعة «إرث الأوّلين» الموسيقية التي لحنها ويعزفها أكثر من 80 موسيقياً، بمن في ذلك أعضاء الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية، والذين سينضمون إلى الموسيقيين الإماراتيين للاحتفاء باليوم الوطني وبإرث الوطن الخالد. وتجدر الإشارة إلى أنه يمزج 8 ملحنين عالميين بالعمـل تقاليد ونغمــات الموسيقى الإماراتيــة مع النغمات العالمية.