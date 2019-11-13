إعلان الفائزين بمسابقة سلطان بن زايد الشعرية لطلبة الجامعات

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة سلطان بن زايد الشعرية لطلبة الجامعات عن الأسماء الفائزة في المسابقة بدورتها الأولى، خلال حفل كبير نظّمه مركز سلطان بن زايد، واستضافته جامعة أبوظبي صباح أمس، كرّم خلاله الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الشعراء الفائزين.

حضر الحفل الدكتور عبيد علي راشد المنصوري، المدير العام لديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، وسالم مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية جامعة أبوظبي، ومحمد سعيد بن عباد الهاملي، الوكيل المساعد بديوان سمو الشيخ سلطان بن زايد، وعدد من المسؤولين.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، تلاه عرض تسجيلي لمقولتين، الأولى للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن موضوع التسامح، والثانية لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، جاء فيها: يأتي إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عاماً للتسامح، ترجمةً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتأكيداً أن إمارات الخير سائرةٌ على مبادئ حضارية، تقوم على مدّ جُسور المحبة والسلام مع مختلف شعوب العالم.

بعد ذلك تم عرض تسجيلات مصوّرة تضمنت كلمات للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، تلاها الإعلان عن ترتيب مراكز الشعراء، وهم: زايد التميمي، أحمد المسيري، سعيد المنصوري، موسى القبيسي، سلمى الهاملي، مريم الواحدي، محمد الكندي، سلطان الخليفي، هزاع المنصوري، محمد العامري.