حوار الحرف الإماراتية والفرنسية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم بيت الحرفيين، المركز المعني بحماية وصون التراث الإماراتي المعنوي العريق في منطقة الحصن، سلسلة ورش عمل بعنوان «حوارات المهارات والحرف اليدوية» بالتعاون مع لجنة كولبير. تأتي هذه الحوارات ضمن سلسلة من المبادرات بعنوان «فلانيري كولبير أبوظبي» و«الرفاهية الفرنسية في القرن الحادي والعشرين»، التي تمثّل شراكة فريدة بين لجنة كولبير ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

تتضمن المبادرات مجموعة واسعة من الفعاليات التي تستكشف مفاهيم وأسرار الرفاهية الفرنسية في القرن الحادي والعشرين والثقافة الفرنسية وحوارها المتواصل والمزدهر مع الثقافة الإماراتية.

تم تدشين سلسلة ورش العمل بحضور معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ولودوفيك بويل، سفير فرنسا لدى الإمارات، وإليزابيث بونسول دي بورت، الرئيسة والمديرة التنفيذية للجنة كولبير، وجيوم دو سين، رئيس مجلس إدارة لجنة كولبير.

حوارات مهمة

تستمر سلسلة ورش العمل من 12 وحتى 28 نوفمبر بمشاركة نخبة من العلامات الفرنسية الفاخرة، مثل ديور ولويس فيتون وشانيل وفان كليف آند أربلز، بالإضافة إلى عدد من الحرفيين الإماراتيين، الذين يتعاونون ويشاركون في حوارات حول مهاراتهم الحرفية.

وتغطي هذه الورش والحوارات الحرف التراثية الإماراتية مثل السدو وصناعة البشت وفن الخط وصناعة القهوة والخوص والتلي وصناعة الخنجر، إلى جانب الحرف الفرنسية.

مسيرة رائعة

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس الدائرة : نحن سعداء بمسيرة النجاح الرائعة التي يحققها بيت الحرفيين حتى الآن منذ افتتاح أبوابه للجمهور العام الماضي، بعدما حقق بعضاً من أهدافه الرئيسية والتي شملت تعزيز أوجه التعاون بين الحرفيين والفنانين الإماراتيين ومصممي العلامات الفرنسية الفاخرة عبر سلسلة ورش عمل بعنوان (حوارات المهارات والحرف اليدوية).

منصة مثالية

من جانبها، قالت إليزابيث بونسول دي بورت، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة كولبير: يأتي برنامج «فلانيري كولبير أبوظبي» في بيت الحرفيين في منطقة الحصن بأبوظبي مثالاً حياً على نهجنا في العالم .