50 مشروعاً في «التصميم المعماري» بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

افتتح الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس الدائرة المالية بأم القيوين، معرض التصميم المعماري والديكور الداخلي الذي نظمه مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بأم القيوين، بالتعاون مع جامعة الشارقة، حيث تجوّل الشيخ عبد الله في المعرض، وتعرّف إلى المشاريع المقدمة من أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة والتصميم وكلية الهندسة الذين قدّموا 50 تصميماً ومشروعاً هندسياً، حيث تنوعت التصاميم المقدمة ما بين تصميم مبانٍ تجارية وسكنية وتعليمية ومعالم سياحية، إضافة إلى تصاميم تهتم بتطوير المرافق العامة، واطلع سموه على التصاميم التي جمعت ما بين الاستدامة و التكنولوجيا والبيئة.

كما استمع المعلا إلى شرح مفصل من قِبل الطلاب المشاركين عن أعمالهم وتصاميمهم المعمارية والهدف منها، وعن القيم الفنية التي يضفيها الديكور الداخلي، وهو فن وعلم يهتم بالتركيز على الداخل من حيث الألوان والإضاءة والأثاث والمنسوجات ولون الطلاء وورق الحائط وغيرها، مثمناً مجموعة المشاريع المعمارية المشاركة في المعرض.

من جانبه، قال عبد الله علي بو عصيبة، مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بأم القيوين، إن المعرض يسلّط الضوء على فن التصميم المعماري، وعلى تقديم مجموعة من الفنون المعمارية المتميزة التي تعبّر عن عمق تفكير الفنان وأدائه.

وقال الدكتور عباس المعلم، رئيس قسم الهندسة المعمارية، إن الهدف من هذا المعرض التعريف بأهمية الحضارات القديمة التي تم استيحاء فن العمارة منها، وهي أساس العمارة التي نعرّف الطلاب بها، وكيف يتعاملون مع الأشكال الهندسية.