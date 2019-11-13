365 تصميماً في «الإمارات للملصق» تحكي جماليات التسامح

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، مهرجان الإمارات الدولي الأول للملصق، والذي تنظمه ندوة الثقافة والعلوم تزامناً مع فعاليات "عام التسامح" وأسبوع التصميم في دبي.

وحضر الافتتاح الأديب عبد الغفار حسين ود. رفيعة غباش مؤسس متحف المرأة في دبي، وبلال البدور رئيس مجلس الإدارة وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس ود. صلاح القاسم وجمال الخياط ود. حماد بن حماد ومريم ثاني أعضاء مجلس الإدارة، ود. نجاة مكي ومحمد يوسف وعدد من الفنانين، وجمع غفير من المبدعين، والطلبة والمهتمين.

ويضم المعرض 365 ملصقاً تتناول موضوع التسامح بكافة أشكاله في إطار ابداعي مبتكر، انتجها 365 مصمماً من 74 دولة، وهي : الإمارات العربية المتحدة والجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وأذربيجان والبحرين وبيلاروسيا والبرازيل وبروناي وبلغاريا وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوبا وقبرص والتشيك والدنمارك والإكوادور ومصر وإستونيا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر.

إضافة إلى : أيسلندا والهند وإندونيسيا وإيران والعراق واليابان وكوسوفو والكويت ولاوس ولبنان وليختنشتاين وماكاو وماليزيا والمكسيك والمغرب ونيكاراغوا ومقدونيا وعمان وباكستان وفلسطين وبيرو وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية وصربيا وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية.

إلى جانب كل من : إسبانيا والسويد وسويسرا وسوريا وتايوان وتايلاند وتونس وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والأوروغواي وأوزبكستان وفنزويلا واليمن وزيمبابوي.

تعزيز الثقافة

ويعتبر المهرجان إطاراً إبداعياً أطلقته الندوة لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتعزيز التواصل والتبادل مع الثقافات الأخرى.

ويشارك فيه نخبة من أبرز فناني الملصق على مستوى العالم منهم على سبيل الذكر وليس الحصر اوفه لويش من المانيا واغنيشكا زيميشفسكا من بولندا وليوبا لوكوفا من أمريكيا وساكي مافونديكاوا من زيمبابوي وايفريبيدس زانتيديس من قبرص واروان هارنوكو من إندونيسيا وكريستوفر سكوت من الإكوادور وبيونغ ايل سان من كوريا وعباس يوسف من البحرين وهيلين برانكوفسكا من اوكرانيا ومشاركات واسعة من الصين وبولندا والمجر وقبرص واندونيسيا والإمارات ودول أخرى.

وقال بلال البدور، إن تنظيم مهرجان الإمارات الدولي للملصق يأتي في إطار برامج الندوة المختلفة لتعزيز وإثراء الواقع الثقافي والابداعي والتواصل مع الثقافات الأخرى. هذا وقد أشرف على تنظيم المهرجان الدكتورة نجاة مكي والدكتور عرفات النعيم.

وأكدت الدكتورة نجاة مكي أن الملصق رسالة بصرية مضمونها إنساني يعبر من خلالها الفنان عن أفكار ورؤى متعددة استجابة لقضايا معاصرة ووسيلة للتواصل البصري وتبادل الأفكار والمعلومات لتعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر فالإمارات جسر للتواصل والتسامح بين جميع شعوب العالم.